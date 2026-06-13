Kırşehir'de Sel Felaketi - Son Dakika
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Kırşehir'de Sel Felaketi

Kırşehir\'de Sel Felaketi
13.06.2026 20:48
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Kırşehir'de sağanak yağış sonucu sel meydana geldi, 15 araç mahsur kaldı, 20 iş yerini su bastı.

KIRŞEHİR'de etkili olan sağanak nedeniyle sele meydana geldi. Kent merkezinde yaklaşık 15 araç sel sularında mahsur kalırken, 20'ye yakın iş yerini ise su bastı.

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı bölgelerde sel meydana geldi. Kent merkezinde yaklaşık 15 araç sel sularında mahsur kaldı. Çarşı merkezinde bulunan 20'ye yakın iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlara dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine su baskınlarının olduğu bölgeleye AFAD, UMKE, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü kentte, ekiplerin önlemlerini artırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırşehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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