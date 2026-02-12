Kırşehir'de 14 Şubat'a Özel Konser: "Sevgiliye Çalan Plaklar"

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi ile Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu iş birliğiyle hazırlanan "Sevgiliye Çalan Plaklar" temalı ücretsiz 70'ler, 80'ler, 90'lar konseri, 14 Şubat Cumartesi günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen konserle ilgili yaptığı açıklamada, şunları şöyledi:

"Müzik çeşitlerinin uluslararası boyutta tanıtılmasına katkı sunuyoruz"

"UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk şehir olarak, verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyor ve Anadolu'da uç veren müzik çeşitlerinin uluslararası boyutta tanıtılmasına da katkı sunuyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak, 70'ler, 80'ler, 90'lara damga vuran şarkıların bulunduğu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız çalışmalarımıza, dünya müzik şehri olan Kırşehir'de bugün burada olduğu gibi bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz."

Müzik alanında yaptığımız konser, panel ve sempozyum gibi çalışmalarla, kültürümüze inanarak sahip çıkıldığında ve onun da en iyi şekilde temsil edildiğinde şehrimiz ve ülkemiz adına güzel sonuçlar elde edilebileceğini kanıtlamış olduk. Müziğin dili evrensel bir dildir ve tüm müzik türleri, insana ve hayata dair duygu ve duyarlılıkları içinde taşır. Her kuşağa dokunan ve 70'ler, 80'ler ve 90'lara damga vuran şarkıları içeren programın hazırlanmasında tüm emeği bulunanlara teşekkür ediyorum."