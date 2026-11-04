Kırşehir\'de sindirim sisteminden 267,5 gram uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de sindirim sisteminden 267,5 gram uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de uyuşturucu sevkiyatı bilgisi üzerine gözaltına alınan şüphelinin vücudundan çıkarılan 20 kapsülde 267,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 267,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, yabancı uyruklu bir şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Röntgen ve tomografi çekimleri yapılan zanlının, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücudundan çıkarılması sonucunda 20 kapsül içinde 267,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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