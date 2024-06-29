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Kırşehir'de STK'lar Gazzeli kadın ve çocuklar için bir araya geldi

KIRŞEHİR - Kırşehir'deki Sivil Toplum Kuruluşları; Gazze'deki çocuk ve kadınlar için bir araya gelerek hayır panayırı düzenledi.

Gazze'de yaşayan ve savaş mağduru olan kadınlar için bir araya gelen STK yöneticileri, Cacabey Meydanı'nda hayır panayırı düzenledi. El emeğiyle yapılan ürünler şehir meydanında Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için satışa çıkartıldı. STK'lar adına konuşan Müge Şebnem Şahin; aylardır Gazze'de kadın ve çocukların dram yaşadığını ve mağdur olduklarını söyledi. Şahin açıklamasında; " Filistin'de yaşanan zulme dünya sessiz kaldı. Biz Türkiye olarak sessiz kalmadık. Çocukların ölmesi ve kadınların zulme uğramasına sessiz kalmayacağız" dedi.

Cacabey Meydanı'nda açılan hayır panayırı; 3 gün süreyle açık kalacak.