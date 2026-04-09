(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Su Arıtma Tesisi, ilkokul ve üniversite öğrencilerini ağırladı.
Kırşehir Belediyesi Su Arıtma Tesisi, Hürriyet İlkokulu öğrencilerine öğretmenleri Cengiz Dede ve Ebru Arslan Özer eşliğinde; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine de Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ülken Tunga Babaoğlu eşliğinde tanıtıldı.
Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte yaptıkları ziyarette, Atık Su Arıtma Tesisi'ni yerinde inceleyerek, çevre yönetimi ve içme suyunun hazırlanması konusunda bilgi edindiler.
Ziyarette öğrenciler, tesislerin teknik detaylarını yakından görme ve su kaynakları hakkında bilinç kazanma fırsatı yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir Belediyesi, Su Arıtma Tesislerini Öğrencilere Tanıtıyor - Son Dakika
