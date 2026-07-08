Kırşehir'de Su Fiyatlarına Denetim

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki marketlerde ambalajlı su ve maden sularının fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.

Zincir market ve işletmelerde öncelikle ambalajlı sular olmak üzere depozito katılım payı (DEKAB) kapsamındaki ürünlerin faturalarını inceleyen ekipler, fiyat artışlarının maliyet unsurlarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirdi.

Kırşehir'de gerçekleştirilen denetimlerde, yaygın satış ağına sahip su ve maden suyu markalarının çeşitli ebatlardaki su ürünleri ile şişelerdeki maden suyu ürünlerinin 1 Temmuz öncesi ve sonrası satış fiyatları incelenerek, fiyat değişimleri tutanak altına alındı.

Kent genelinde 22 ulusal zincir ve yerel markette 165 ürün incelenirken, son üç aya ait alış ve satış faturaları talep edilerek, maliyet ve satış fiyatı arasındaki ilişki ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, piyasada adil rekabeti sağlamak ve fırsatçılığa müsaade edilmemesi amacıyla denetimler sürdürülürken, mevzuata aykırı şekilde maliyet artışının üzerinde fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemler uygulanıyor.