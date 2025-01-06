Kırşehir\'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 21 Yaralı

Güncel

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kırşehir'de sis ve gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada yaralananların sayısı 21'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerin ise 19 TR 705 plakalı otomobildeki yolcu Murat Adıyaman ile işçi servisinde bulunan Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Muhammed olduğu öğrenildi. Tedavi altındaki yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Demiryürek, yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. Bugün, sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası söz konusu. Aşırı sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 3 vatandaşımızı kaybettik. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada toplam 21 yaralımız var. Yaralılardan 20'si Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 6'sının durumu ağır. Bir hasta hamile. Kendisinin ve bebeğin sağlığı iyi şu anda. Hastanede müdahaleler devam ediyor. İşçileri taşıyan minibüste bulunan yolcuların tamamı ilimizde ikamet kaydı bulunan Irak uyruklu vatandaşlardan oluşuyor" diye konuştu.