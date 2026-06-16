Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Çiçekdağı ilçesinde bir ikamette ile V.Ö. ve N.Ö'nün üst aramasında 111 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.