Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde ve içindeki E.A, K.A. ile F.Y'nin üzerinde yapılan aramalarda, toplam 30,93 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan K.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen E.A. ve F.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?