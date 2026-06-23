Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir'de durdurulan araçta 4 bin 973 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, ?4 bin 973 sentetik ecza hapı, 22,18 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçtaki H.Ö. ve M.K, gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.