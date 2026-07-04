Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 98,73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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