Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında 10 Şubat'ta aracında sentetik hap ele geçirilen İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Şubat'ta Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında durdurulan İ.K'nin kullandığı otomobilde 8 bin 330 sentetik hap, evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirilmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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