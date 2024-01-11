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Kırşehir'de Vergi Borcu ve Trafik Cezası Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Kırşehir'de Vergi Borcu ve Trafik Cezası Dolandırıcılığı Operasyonu

Kırşehir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-12' operasyonları sonucunda, vergi borcu ve trafik cezası yöntemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi.

Kırşehir\'de Vergi Borcu ve Trafik Cezası Dolandırıcılığı Operasyonu
11.01.2024 - 17:52,  Güncelleme: 17:55
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KIRŞEHİR merkezli 3 ilde, 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında, 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu ve trafik cezası yöntemlerini kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önceki gün sosyal medya hesabında 'Sibergöz-12' operasyonları kapsamında haksız kazanç sağlayan kişilerin yakalandığını duyurdu. Bu kapsamda internet sitesi üzerinden 0 850'li numara ile vatandaşlarla iletişim kurarak 'TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu' adı altında vergi borcu, trafik cezası gibi farklı yöntemler kullanarak çok sayıda kişiden yüklü miktarda para alan 13 kişi yakalandı. İstanbul ve Yalova'da yakalanan şüpheliler, Kırşehir'e getirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.M.S., E.D., D.O.Ç., K.T., E.C.S., B.U., S.T., A.U., S.K., F.Y., M.E., S.H. ve M.İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de Vergi Borcu ve Trafik Cezası Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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