Kırşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel "Çocukfest"

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz oyunlar, atölyeler ve sahne gösterilerinin yer aldığı "ÇocukFest" düzenleyecek.

Kırşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde "ÇocukFest" düzenliyor. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler, 16-21 Ocak günleri arasında her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek program kapsamında çocuklar için oyun alanları, atölye çalışmaları, gösteriler ve sahne etkinlikleri yer alacak. Beş gün sürecek etkinliklerle çocukların yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.

"Bir dizi etkinliği çocuklarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi noktasında, çocuklarımıza güzel ve aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışmanın da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak, eğitimin her zaman özel önem verdiğimiz bir konu olduğunu söylemek isterim. Bu doğrultuda Kırşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz programlardan biri olan 'Çocuk Festivali' programımızla bir dizi etkinliği çocuklarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm öğrencilerimize iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum" dedi.

Festival programı

Oyun Alanları:

Şişme Şato Kaydırak

Şişme Zıp Zıp Oyun Parkı

-Slot Car Yarışı

-Festival Oyunları

-Maskot & Kukla Gösterisi

-Bubble Show

-Hacivat & Karagöz

-Animasyonlar & Yarışmalar

Atölyeler:

-Yağlı Boya

-Seramik Atölyesi

-Taş Boyama Atölyesi

-Bileklik Yapımı Atölyesi

16 Ocak 2026 Cuma -19.30

-Sihirli Dünya Müzikali (Teknoloji Bağımlılığı)

18 Ocak 2026 Pazar -19.00 Yeni Yıl Macerası (Çocuk Tiyatrosu)

21 Ocak 2026 Çarşamba - 19.30 Geleceği Dönüştür Müzikali (Sıfır Atık)