Kırşehir Belediyesi, "2. Etap Ökse Güneş Enerji Santrali"Nin Üretime Başladığını Duyurdu

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin elektrik giderlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjiyle kendi tükettiği elektriği üretmek amacıyla hayata geçirilen 2. Etap Ökse Güneş Enerji Santrali'nin (GES) tamamlanarak üretime başladığını açıkladı.

Toplam 65 bin metrekarelik alanda kurulan santralin 52 bin metrekarelik bölümünde 9 bin 216 güneş paneli yer alıyor. Tesis bünyesinde 3 trafo ve 36 inverter (güç dönüştürücü) bulunuyor.

3600 kWe ve 5391 kWp kurulu güce sahip olan GES ile Kırşehir Belediyesi'nin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.

Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, santralin bugünkü değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğunu ifade etti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hem çevreye hem de belediye bütçesine önemli katkılar sunduğunu belirten Ekicioğlu, bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.