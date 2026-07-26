Kırşehir'de Yükümlülere Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika
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Kırşehir'de Yükümlülere Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi

Kırşehir\'de Yükümlülere Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi
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Kırşehir'de 21 yükümlüye mantar yetiştiriciliği kursu veriliyor. Proje, istihdam ve uyum sağlıyor.

Kırşehir'de yükümlülerin hayata tutunmaları ve topluma adapte olmaları amacıyla yürütülen "Gelecek Doğada Projesi" kapsamında 21 yükümlüye mantar yetiştiriciliği kursu veriliyor.

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle, yükümlülerin istihdamı ve işlerini kurmaları da hedefleniyor.

Proje kapsamında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde teknik ve teorik eğitim verilen yükümlüler, bu alandaki teşvik ve destekler hakkında bilgilendiriliyor.

Yükümlülere, KAEÜ Ziraat Fakültesinin uygulama alanında mantar yetiştiriciliği metotları ve teknikleri ile yetiştirilebilecek çeşitler anlatılıyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, yeni bir hayat kurma iradesini gösteren yükümlülerin, istihdam edilmeleri, kendi işlerini kurarak geçimlerini sağlamaları, suçtan uzak kalmaları için projeler hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

Yükümlülere mantar yetiştirme süreçlerine dair teorik ve pratik eğitim verilerek, kısıtlı alanlarda bile yüksek ürün alabilmek için gerekli tecrübenin kazandırıldığını anlatan Ener, ekonomik geri dönüşü olan proje kapsamında, yükümlülerin gayretleriyle suçtan uzak kalarak topluma kazandırılacaklarını ve başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

Yükümlülerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanıyor

Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren, proje kapsamında açılan 30 saatlik kursa 21 yükümlünün katıldığını belirterek, kursiyerlerin istiridye ve kültür mantarlarının genel özellikleri, ekolojik istekleri, üretimi, bakımı, hasat ve muhafazası ile ilgili deneyim kazandıklarını anlattı.

Yükümlülerin kursla önemli bir adım atacaklarını vurgulayan Eren, "Kurs sonucunda başarılı olan yükümlülerimiz aldıkları sertifikalarla devletimizin çeşitli teşviklerinden ve hibelerden faydalanabilecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerimizin işsizlik problemine mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu manada kendi işini icra etmek isteyen yükümlülerimiz bu alanda çalışabilir, desteklerden faydalanıp geçimlerini sağlayabilmek için aile işletmeleri de kurabilirler." diye konuştu.

"Maksadımız yükümlülere iş alanı oluşturabilmek"

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, yaptıkları işbirliği kapsamında mantar yetiştiriciliği eğitimini uygulamalı olarak verdiklerini söyledi.

Mantarın genel özellikleri ve ekolojik istekleri, üretim ortamlarının hazırlanması, bakım işlemlerinin yapılması, hasat ve muhafaza işlemleriyle ilgili uygulamalar yaptıklarını anlatan Çınar, kursiyerlere sahada üretim süreçlerinin yakından anlatıldığını belirtti.

Çınar, mantarın farklı bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Buradaki maksadımız yükümlülere iş alanı oluşturabilmek. Mantar ekonomisine baktığımızda küçük bir alandan bir aile geçimini temin edebilecek durumda. Alan büyüdükçe çalışılan, çalıştırılan personel sayısı artabilmekte." ifadesini kullandı.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma görevlisi Melike Kübra Karabacak da kursiyerlere verdikleri 3 haftalık eğitimde üretim ve tarımsal atıkların temin süreçlerini anlattıklarını dile getirdi.

Kursiyerlere özellikle istiridye ve kültür mantarının üretim süreçlerini gösterdiklerini belirten Karabacak, "Önceliğimiz biraz daha istiridye mantarı oldu. İstiridye mantarında işçilik oranı biraz daha düşük ve üretimi kültür mantarına nazaran daha kolay olduğu için genellikle onun üretimini göstermeye çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Yükümlülere Mantar Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika

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