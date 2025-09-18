Kırşehir'de Zilsiz Okul Uygulaması Başladı - Son Dakika
Kırşehir'de Zilsiz Okul Uygulaması Başladı

Kırşehir\'de Zilsiz Okul Uygulaması Başladı
18.09.2025 11:13
Kırşehir'deki 222 okulda 'zilsiz okul' uygulaması ile öğrencilerin sorumluluk bilinci artırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde başlattığı "zilsiz okul" uygulamasına Kırşehir'deki 222 okulun tamamında geçildi.

MEB'in yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "zilsiz okul" uygulamasına Kırşehir merkez ile ilçelerindeki 222 okulda başlandı.

Bu okullardaki 2 bin 469 derslikte toplam 43 bin 415 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, uygulamayla öğrencilerin dikkatlerinin artırılması, zaman yönetimi ve sorumluluk becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Zamanını yönetemeyen hiçbir şeyi yönetemez" düşüncesinden hareketle tüm okullarda zil sesi uygulamasını kaldırdıklarını vurgulayan Gülşen, "Öğrencilerimiz derslere ve teneffüslere girip çıkarken kendi sorumluluk bilinçleriyle hareket ediyor. Okullarda artık zil sesinin yerini sorumluluk almış vaziyette. Ahilik kenti Kırşehir'de bu davranışın sergileniyor olması bizim için ayrıca değerlidir. 6 ilçe ve il merkezimiz dahil 222 okulun tamamında bu uygulamaya geçen ilk ve tek iliz." diye konuştu.

"Çok kıymetli bir adım oldu"

Öğrencilerden uygulamayla ilgili güzel geri dönüşler aldıklarına dikkati çeken Gülşen, şunları kaydetti:

"Çocukların konuyu anne ve babalarına anlattıklarını, 'Okulumuzda artık zil çalmıyor, kendimiz teneffüse çıkıyoruz, derse giriyoruz. Sorumluluğumuzu kendimiz alıyoruz.' şeklinde söylediklerini öğreniyoruz. Ailelerden de olumlu geri dönüşler var. Burada alınacak sorumluluk bilincinin farklı alanlara da yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden çok kıymetli bir adım oldu."

Cumhuriyet İlkokulu'nda rehberlik öğretmeni Türkan Köksal ise öğrencilerin uygulamadan gayet memnun olduklarını dile getirdi.

Uygulamanın zil çalınca çocukların şartlı şekilde hareket etmeleri yerine bu şekilde zamanı takip etmelerini de sağladığını vurgulayan Köksal, "Çocuklarımızın içinde bulunduğu zamanı farkına vararak yaşamaları, onu kontrol etmeleridir. Davranışlarına da yansıdı, birbirleriyle iletişimlerini bile artırdı, birlikte hareket etmelerini sağladı. Olumsuz davranış yerine saate, zilin vaktine odaklanıp daha güzel davranışlar sergilediler." dedi.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ahmet Kağan Alan ise teneffüs vakti gelince sınıftaki ve kolundaki saate bakıp arkadaşlarıyla dışarı çıktığını, teneffüs bittiğinde ise saati olmayan öğrencileri de uyararak sınıfına döndüğünü söyledi.

Okulun yanında evler olduğunu belirten Alan, "Evlerde bebekler uyuyor, yaşlılar da var. Onlar da rahatsız olmasın diye zil sesi kaldırıldı. Onlar için de bizim için de daha iyi oldu." dedi.

Sınıftaki duvar saatine bakarak teneffüs vakti gelince arkadaşlarıyla dışarı çıktığını anlatan 4. sınıf öğrencisi Ahmet Kutlu Can ise "Zamanı ve kendimizi kontrol ediyoruz. Dışarıdan uyarılarak kontrol edilmek hoş değil. Eve gidince, 'Okulda zil kaldırıldı, biz saate kendimiz bakarak teneffüse çıkıyoruz.' dedim. Ailem, uygulamayı destekliyor." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Berin Gül de uygulamanın sorumluluk bilincini geliştireceğini ve özgüveni artıracağını düşündüğünü dile getirdi.

Öğrencilerden Yaren Şahin ve Gökçe Açıkgöz de uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Zilsiz Okul Uygulaması Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırşehir'de Zilsiz Okul Uygulaması Başladı - Son Dakika
