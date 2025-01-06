Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir- Kaman kara yolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
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