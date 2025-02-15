Kırşehir\'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5\'e Yükseldi

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KIRŞEHİR'de 3 aracın karıştığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Irak uyruklu işçi Favziyeh Alviye, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 7 Ocak'ta saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı Karakurt köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı yöne giden Mustafa Harman yönetimindeki 40 ABF 071 plakalı işçi servis minibüsü ve Mehmet Duman idaresindeki 38 NP 337 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüsnü Çetin hakimiyetindeki 19 TR 705 plakalı otomobil, yoğun sisin ve yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Yaralılardan yoğun bakımda tedavisi süren Irak uyruklu işçi Favziyeh Alviye, 39 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Alviye'nin cenazesinin Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.