Kırşehir\'de Üretici ve Çiftçiler Tarım Fuarında Yeni Ürün ve Ekipmanları İnceledi

Kırşehir'de üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi.
Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin organizasyonuyla kentteki üretici ve çiftçiler, Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen tarım fuarını gezdi.
Birlik Başkanı Bülent Ozan, Kırşehir'deki üreticilerin kendilerini geliştirmesi ve yeni ürünlerle üretimlerini artırmalarını hedeflediklerini aktardı.
Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojilerine ait yeni ekipmanların, Kırşehir'deki çiftçilere büyük katkı sunacağına inandığını vurgulayan Ozan, şunları kaydetti:
"Kırşehir'de temel ekonomi aslında tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Bu tür organizasyonlar ile tarım ve hayvancılıkta yaşanan yenilikleri ve sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme imkanı bulan üreticilerimiz, daha sağlam şekilde var olmak için kendinde güç bulup enerjilerini yenilemekte. Yeni gelişmeleri üreticilerimizin her zaman yakından takip etmesini istiyoruz. Üreticilerimizin yeni ekipmanlarla çalışmalarına vizyon katarak kendilerini geliştireceklerine ve devamında da ürün verimini artıracağına inanıyoruz."
Kırşehirli üreticiler, fuarda traktörden biçerdövere, süt sağım ve depolama ekipmanlarına, ekim ve budama makinelerine bir çok ürünü inceledi.
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