Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Türk Kızılayı\'na 129 personel kan bağışı

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Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, personelin "Birbirimize candan bağlıyız" ve " Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.
Açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 129 personelin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.
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