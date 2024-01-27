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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türk Kızılayı'na 129 personel kan bağışı - Son Dakika
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türk Kızılayı'na 129 personel kan bağışı

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, personelin 'Birbirimize candan bağlıyız' ve 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Türk Kızılayı\'na 129 personel kan bağışı
27.01.2024 - 14:15,
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Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 129 personel, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, personelin "Birbirimize candan bağlıyız" ve " Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla kan bağışladığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 129 personelin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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Türk Kızılayı, Kırşehir, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan Türk Kızılayı'na 129 personel kan bağışı - Son Dakika
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