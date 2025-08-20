Kırşehir İl Özel İdaresi araç filosuna yenilerini ekledi

Kırşehir İl Özel İdaresi, araç filosuna kamyon, kazıcı, yükleyici, tanker, greyder ve binek araçları ekledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinde düzenlenen törene katılan Vali Murat Sefa Demiryürek, alınan araçların önemli hizmetler vereceğini ifade etti.

İl Özel İdaresinin araç filosunu genişlettiklerini, yeni araç ve iş makineleriyle birlikte köylerde vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceklerini vurgulayan Demiryürek, araç ve iş makinelerinin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da İl Özel İdaresinin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla toplam 14 araç ve iş makinesinin envantere kazandırıldığını belirtti.

Alınan kamyon, kazıcı, yükleyici, tanker, greyder ve binek araçları hakkında bilgi veren Erkan, şunları kaydetti:

"Kırşehir İl Özel İdaremize kazandırılan bu araç ve iş makineleriyle birlikte, şehrimizin her köşesinde hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, destekleri için Kırşehir Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e, emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyoruz."

Törene, Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili Yasin Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve kurum personeli katıldı.