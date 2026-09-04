Kırşehir Malya\'daki damızlık yerli koyunlar, yüzde 45 üzeri et verimiyle yoğun talep görüyor

Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen damızlık yerli ırk koyunlar, yüzde 45'in üzerindeki et randımanı ve adaptasyonlarıyla üreticilerden talep görüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 4. büyük işletmesi olan merkezde yetiştirilen akkaraman ve malya ırkı koyunlar, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor.

İşletmenin veteriner hekimlerinden Rukiye Boz Demir, AA muhabirine, Malya Tarım İşletmesi olarak ülkenin küçükbaş hayvancılığına katkı sunmak ve üstün genetik özelliklere sahip damızlık hayvanlar yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Malya ve akkaraman ırkı koyunların Anadolu'nun iklim ve yetiştiricilik koşullarına uyum sağladığına dikkati çeken Demir, bu hayvanların önemli potansiyeli bulunduğunu, farklı illerdeki yetiştiricilerin yerli ırk koyunlarla sürülerini büyüttüğünü belirtti.

"Hayvan varlığımız doğumlar bittiğinde 20 bine yükseliyor"

Hayvanların sağlıklı olması ve iyi verim alınması nedeniyle yetiştiriciler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Şubat ve mart aylarının kuzuları var, 6 aylık oldular. Toplam hayvan varlığımız doğumlar bittiğinde 20 bine yükseliyor. Yeni doğum sezonu ve bölgenin iklim şartlarını da göz önünde bulundurarak eylül ayı içerisinde yaklaşık 7 bin üstün vasıflı malya ve akkaraman ırkı anaç koyuna koç katımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Temel amacımız, kaliteli damızlık hayvanlarımızı yetiştiricilerimizle buluşturarak ülkemizin küçükbaş hayvan varlığını ve verim kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak."

Demir, hayvanların sağlık ve sürü yönetimi kapsamında önceden planladıkları aşı programlarını uyguladıklarını ve ilaçlamaları yaptıklarını belirterek, gerekli görülen durumlarda ayrıca yapılacak tedavi süreçleriyle de ilgilendiklerini dile getirdi.

"Et randımanımız yüzde 45'in üzerinde"

İşletmenin ziraat mühendislerinden Tuğba Ercan Kılıç ise merkezdeki küçükbaş hayvan ırklarının üstün genetik özellikleriyle iklim ve bölgesel koşullara uyum sağladığını söyledi.

Özellikle talep edilen yerli ırk koyunları üretmeye, üstün vasıflı damızlık koyunları yetiştiricilere ulaştırmaya devam ettiklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Malya ve akkaraman ırkları, sahip oldukları adaptasyon kabiliyeti, et verimi ve bölge şartlarına uygunluğu, yetiştiricilerimiz açısından önemli bir üretim seçeneği olarak öne çıkarıyor. Et randımanımız yüzde 45'in üzerinde. Bu özellikleri et üretimine yönelik küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz açısından önemli ve tercih edilebilir bir seçenek haline getiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaları doğrultusunda biz de Malya Tarım İşletmesi olarak sahip olduğumuz genetik kaynakları koruyarak ve geliştirmeye devam ederek hem bölge yetiştiricisine hem de ülkemiz küçükbaş hayvancılığına değer katmayı hedefliyoruz."