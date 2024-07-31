Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Köylülerine Ek Gelir Sağlamak İçin Aromatik Bitki Bahçeleri Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Köylülerine Ek Gelir Sağlamak İçin Aromatik Bitki Bahçeleri Oluşturuyor

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Kervansaray dağı yamaçları başta olmak üzere farklı noktalarda oluşturduğu deneme bahçelerinde lavanta, kekik, alıç, ahlat, iğde, mahlep, kuşburnu, kızamık gibi gelir getirici tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesini sağlayarak, orman köylülerine ek gelir imkanı sunmayı hedefliyor. Bahçelerde test edilen bitkiler, bölge iklimi ve toprak yapısına uygunluğu göz önünde bulundurularak orman köylülerine tavsiye edilecek.

31.07.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan bahçelerde test ekimi yapılan gelir getirici tıbbi aromatik bitkilerin, orman köylülerine ek gelir getirmesi hedefleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'ne uyum sağlama kapasitesi bulunan tıbbi aromatik bitkiler için Kervansaray dağı yamaçları başta olmak üzere farklı noktalarda çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 7 hektar deneme bahçesi oluşturuldu.

Bu bahçelere lavanta, kekik, alıç, ahlat, iğde, mahlep, kuşburnu, kızamık gibi gelir getirici aromatik bitkiler dikildi.

Bahçelerde bölge iklimi ve toprak yapısına uygunluğu test edilen bitkiler, daha sonra orman köylülerine tavsiye edilecek.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, alternatif ürün seçeneği sunmak amacıyla çalışmaya başladıklarını söyledi.

Orman köylülerine ve çiftçilere katkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Çimen, ilk aşamada başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

"Özellikle gelir getirici türler dikmeye gayret ediyoruz"

Çimen, 3 hektar büyüklüğünde 32 bin lavanta fidanının dikildiği bahçede her yıl bir kez elle, üç kez de traktör ve makine ekipmanlarıyla çapa ve ot alma işlemleri yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ilıman bölgelere kıyasla daha yavaş büyüme eğiliminde olsa da kokusu ve aroması bakımından daha kaliteli olduğunu düşünmekteyiz. Orman köylülerinin yerinde kalkınmalarına destek olmak ve onlara örnek teşkil edebilmek amacıyla özellikle gelir getirici türler dikmeye gayret ediyoruz. Tıbbi aromatik yönü ile çok değerli olan lavantadan parfüm, kozmetik, temizlik malzemeleri yapıldığı gibi tıp alanında da faydalanılmaktadır. Lavanta bahçesine merkez ve ilçelerden, köylerden 'Gelip görelim, bizde yapabiliriz' şeklinde talepler oluyor, bu talepler bizi son derece mutlu ediyor."

Lavanta gibi kekiğin de kıymetli bir bitki olduğunu ve 3 dönümde deneme bahçesi kurduklarını ifade eden Çimen, "Kekiklerin üzerinde yoğun şekilde arılar var. Kekiklerimiz tohuma da dönmeye başladı. Bu sahanın başarılı olduğunu gördük, kekik sahalarını arttırmayı hedefliyoruz. Kırşehir merkezde denedik, gelecek yıllarda ise daha geniş alanlarda özellikle ilçelerimizde de deneme sahaları kuracağız." diye konuştu.

Orman köylülerinin doğada doğal halde bulunan özellikle alıç, dağ armudu, dağ çayı ve mantar gibi bitkilerden de faydalandığını anlatan Çimen, deneme bahçelerinde yetiştirdikleri ve bölge iklimine ve toprak yapısına uygun olan aromatik bitkileri de orman köylülerine yetiştirmeleri için önereceklerini kaydetti.

Çimen, çeşitli türlerden oluşan ormanlar kurmak ve aynı zamanda yaban hayatına katkı sunmak istediklerini de belirterek, "Kıymetli tıbbi aromatik olan kızamık bitkisi daha önceki yıllarda ekilmiş, bugün ise meyveleri olmuş vaziyette. C vitamini açısından son derece zengin olan kızamığın üzüm salkımı gibi olan meyvelerinden marmelat da yapılıyor. Öte yandan saha incelemesinde tesadüfen beyaz yapraklı üvez bitkisini tespit ettik." dedi.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Kervansaray, Kırşehir, Kızamık, Kızamık, Ahlat, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Köylülerine Ek Gelir Sağlamak İçin Aromatik Bitki Bahçeleri Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:31:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Köylülerine Ek Gelir Sağlamak İçin Aromatik Bitki Bahçeleri Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement