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Kırşehir Özel İdaresi, Güneş Enerji Santrali'ni 2 Ay İçinde Devreye Almayı Planlıyor - Son Dakika
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Kırşehir Özel İdaresi, Güneş Enerji Santrali'ni 2 Ay İçinde Devreye Almayı Planlıyor

Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Güneş Enerji Santrali'nin 2 ay içinde devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Santralde kullanılan 1758 güneş paneliyle yıllık ortalama 1 milyon 600 bin kWh enerji üretimi bekleniyor. Bu sayede idareye gelir sağlanacak ve çevreye verilen zararın önüne geçilerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunulacak.

Kırşehir Özel İdaresi, Güneş Enerji Santrali\'ni 2 Ay İçinde Devreye Almayı Planlıyor
28.12.2023 - 17:13,
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Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Avşar, Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 2 ay içerisinde devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avşar, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurum yaptırılan GES projesini inceledi.

Yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerinde kurulan 999 kW gücündeki santralin 30 milyon 400 bin liraya inşa edildiğini aktaran Avşar, şunları kaydetti:

"Tesiste, 1758 güneş paneli kullanıldı. İki ay içerisinde tesisin devreye alınması planlanıyor. Tesiste yıllık ortalama 1 milyon 600 bin kWh enerji üretiminin olması bekleniyor. İdaremizin yıllık tüketimi olan 800 bin kWh. Enerjinin mahsuplaşması sonucunda geriye kalan elektrik enerjisinin elektrik dağıtım şirketine satışı gerçekleştirilecektir. Böylece idaremize hem gelir sağlanacak hem de üretilecek temiz enerjiyle çevreye verilen zararın önüne geçilerek enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunulacaktır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırşehir Özel İdaresi, Güneş Enerji Santrali'ni 2 Ay İçinde Devreye Almayı Planlıyor - Son Dakika
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