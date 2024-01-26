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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu - Son Dakika
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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa ve ailelere sabır diledi. Programa şehit yakınları, gaziler ve siyasi temsilciler katıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği şehitler için Kur\'an-ı Kerim ve mevlit okudu
26.01.2024 - 16:42,
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Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Dernek binası önündeki programda konuşan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa, ailelerine de sabır diledi.

Şehit ve gazilerin sayesinde üzerinde yaşadıkları toprakları yurt edindiklerini aktaran Kılıçaslan, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız. Her yıl dernek çatısı altında geleneksel olarak düzenlenen tüm şehitlerimiz için mevlit programını yaptık. Kırşehirli 195 şehidimizi ve bu toprakları bize vatan kılan, milletin bağrına gömülen tüm şehitlerimizi hayırlarla yad ediyoruz. Kahramanlarımıza dua ediyoruz." diye konuştu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim, mevlit ve dua okunan programa, şehit yakınları ve gaziler, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ve Cumhur İttifakı Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan katıldı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

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