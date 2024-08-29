Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2024 14:46
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara, yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği, zaferlerle dolu tarihin en müstesna günlerinden birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Vatan topraklarını işgal eden güçlere karşı Türk milletinin inanç, azim ve kararlılıkla verdiği büyük mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Buhara, 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kazanılan zaferin bağımsızlık ve milli egemenliğe olan sarsılmaz inancın nişanı olduğunu aktardı.

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmediğini, vatanına, bayrağına, bağımsızlığına olan aşkıyla her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bildiğini hatırlatan Buhara, "Bugün, milletimizin varoluş mücadelesinin zaferle taçlandığı bu kutlu günü anarken, vatan toprağı için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği fedakarlık, bizlere hür ve bağımsız bir vatan bırakmıştır. Onların mirası, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların en kutsal emanetidir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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