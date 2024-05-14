Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesindeki tuz ocağı ve inşaatları inceledi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesindeki tuz ocağı ve inşaatları inceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesindeki tuz ocağı ve inşaatları inceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesinde bulunan eski tuz ocağı ve devam eden inşaatları yerinde inceledi. Vali Buhara, Tepesidelik köyündeki tuz mağarasını ziyaret ettikten sonra Mucur Yeraltı Şehri'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca TOBB Anaokulu inşaatı ve Mucur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları da kontrol etti. İncelemelere Mucur Kaymakamı, Mucur Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de eşlik etti.

14.05.2024 14:44
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur ilçesinde eski tuz ocağı ve devam eden inşaatları inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara ve beraberindekiler, ilk olarak Tepesidelik köyündeki tuz mağarasını ve turizm potansiyelini yerinde değerlendirdi.

Ardından Mucur Yeraltı Şehri'nde geçerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Buhara, yapımı süren TOBB Anaokulu inşaatını ve kuruluşu devam eden Mucur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmaları kontrol etti.

Vali Buhara'ya, Mucur Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Avşar ve daire amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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