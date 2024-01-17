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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kırşehir Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi, Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti. Buhara, şehit yakınları ve gazilerle görüşerek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
17.01.2024 - 12:20,
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kırşehir Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi, Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehit yakınları ve gazilerle görüşen Buhara, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere de minnetlerini sundu.

Kaynak: AA
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