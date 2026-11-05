Kırşehir ve Kaman\'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltında

Kırşehir ve Kaman'da 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir merkez ve Kaman'da ruhsatsız silah bulunduran ve kullananlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 139 fişek ve 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezi ve ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 139 fişek, av tüfeği, 2 dolu kartuş ve 300 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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