Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek

14.09.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde indirim fırsatlarının da bulunduğu evlilik desteğine yönelik proje başlattı.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere yönelik beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerde indirim fırsatlarının da bulunduğu evlilik desteğine yönelik proje başlattı.

Projeden faydalanan ilk çift Hatice Ata ve Alperen Seçkinoğulları, kentteki bir salonda yapılan düğün merasimiyle evlendi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise bu kapsamda yeni evlenecek çiftlere 250 bin lira kredi imkanı sağladığını hatırlattı.

Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve genç nüfus oranlarının düştüğünü aktaran Gökçınar, şöyle konuştu:

"Kırşehirli Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarımız bünyesinde Aile Yılı münasebetiyle bir farkındalık projesi geliştirdik. Bünyemizdeki gençlik kollarında bulunan arkadaşlarımızın evlenmeleri durumunda, bünyemizdeki iş insanlarımızın mağazalarından beyaz eşya, mobilya gibi tüm ev ihtiyaçlarını gidermeleri için alacakları ürünlerde peşin fiyat üzerinden yüzde 15 indirim yapılmasını sağladık. Bugün evlenen gençlik kollarımızın iki ferdine yaptığımız gibi birer de altın takdim edeceğiz."

"Desteğimizi sürdüreceğiz"

Gökçınar ayrıca, bir çocuğu olanlara 1 altın, iki çocuğu olanlara 2 altın ve üç çocuğu olanlara 3 altın hediye edeceklerini söyledi.

Doğurganlık oranlarının düştüğüne değinen Gökçınar, "Aile nüfusu toplumun önemli bir tabanıdır. Güçlü bir aile, güçlü bir toplumdur. Bundan sonra gençlik kollarımızdaki tüm arkadaşlarımıza da aynı taahhüdü yerine getirecek, bu desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Hacı Salih Dalgalı, projenin örnek olmasını istediklerini belirterek, "Tüm sivil toplum kuruluşlarımızı gençlere destek olmak amacıyla yeni projelere davet ediyoruz." diye konuştu.

Gelin Hatice Ata "Federasyonumuzca yapılan bu desteğin ilk çifti olduğumuz için çok mutluyuz. Diğer çiftlere de aynı desteklerin yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Federasyon yönetimi, çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Beyaz Eşya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere 'Aile Yılı'na özel destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 16:56:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.