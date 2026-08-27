Kırtasiye Alışverişinde TSE ve CE İşareti Uyarısı - Son Dakika
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Kırtasiye Alışverişinde TSE ve CE İşareti Uyarısı

Kırtasiye Alışverişinde TSE ve CE İşareti Uyarısı
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Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerinde TSE ve CE işaretine dikkat edilmesi gerekiyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE ve CE işaretli olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ailelerin kırtasiye ürünleri ve okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişi de hız kazandı.

Bu alandaki piyasa denetimleri yoğunlaşırken, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de bu ürünlerin güvenliğini laboratuvar testleriyle garanti altına alıyor.

TSE laboratuvarlarında gerçekleştirilen testlerde, öğrencilerin sıklıkla temas ettiği suluk, silgi, kalem, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin ağır metal ve insan sağlığına zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.

Bu alışverişlerde, ürünün kalite ve güvenlik belgeleri yanında, etiketine, içeriğine, yaş sınırlaması bulunup bulunmadığına bakılması önem taşıyor.

"Cilde temas eden ürünlerin dermatolojik testi yapılmış olmalı"

TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kırtasiye malzemesi alan velilerin, bu ürünlerin çocuk sağlığını etkilemeyecek kalitede olduğuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kırtasiye alışverişlerinde ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli olan ürünlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu bildiren Çalış, "TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmeli. TSE işareti, kırtasiye ürünlerinin standartlara uygun, kaliteli ve uygun üretildiğini belgelerken, CE işareti Avrupa Birliği'nin güvenlik şartlarını sağladığını ifade eder. Bu iki işaret, kırtasiye ürünlerinin resmi kurumlarca incelendiğini ve çocukların sağlığını riske atacak herhangi bir madde içermediğini garanti altına alır." dedi.

Çalış, standart dışı maddelerin, cilde temas ettiğinde veya solunum yoluyla alındığında sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret ederek, ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerinin yapılmış olması gerektiğini belirtti.

Merdiven altı ürün uyarısı

Merdiven altı tabir edilen yerlerde satılan malzemelerin taşıdığı risklere dikkati çeken Çalış, şunları kaydetti:

"Ucuz olsun diye tercih edilen kırtasiye ürünleri, uzun vadede büyük sağlık sıkıntılarına sebep olabiliyor. Merdiven altı dediğimiz ürünlerin içerisinde kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde farklı ftalat türleri, tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azo boyar maddeler bulunabilmektedir. TSE tarafından kurşun kalem ve boya kalemlerinde ağır metal analizleri, suluk, beslenme çantası, beslenme kapları gibi ürünlerde hormonal bozukluklara sebep olan bisfenol A ve tekstil ürünlerinde de azo boyar testleri yapılmaktadır. Oyuncak grubuna giren yüz boyası ve parmak boyası gibi ürünlerin, 'TS EN 71-1, 2, 3' serisi standartlara göre CE belgesi alması gerekmektedir. Merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz ürünler, tamamen kar amaçlı ve herhangi bir denetim yapılmadan üretilen ürünlerdir. Uzun vadede kullanıldığında ise çocukların sağlığını ciddi şekilde etkileyebilmektedir."

Kaynak: AA

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