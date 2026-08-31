Kırtasiye Masrafları Aileleri Zorluyor - Son Dakika
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Kırtasiye Masrafları Aileleri Zorluyor

Kırtasiye Masrafları Aileleri Zorluyor
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CHP'li Semra Dinçer, öğrenci kırtasiye masraflarının aile bütçesini ağırlaştırdığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye fiyatlarına dikkat çekti. Dinçer, tek bir öğrencinin temel okul ihtiyaçlarının en az 2 bin 500 liraya mal olduğunu, bu masrafın büyük bölümünün ise tek seferlik değil, yıl boyunca tekrarlanan harcamalar olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokulu yeni başlayaan bir öğrencinin masraflarının dökümüne yer verdi.

Dinçer'in fiyat listesine göre,  okula ve sınıfa, ürün ve marka tercihlerine göre değişmekle birlikte ilkokula başlayacak bir öğrencinin temel ihtiyaç listesinin dökümü şöyle:

"Çanta: 800 TL , Matara: 700 lira (Çelik), Boya: 200 lira, Sulu boya: 200 lira, Kuru boya: 150 lira, Defter (5 adet, 30 TL'den): 150 lira, Abaküs: 125 lira, Kalem kutusu: 100 lira, Kalem (5 adet, 15 TL'den): 75 lira, Silgi: 15 lira"

Bu kalemlerin bir öğrenci çantasının 2 bin 500 liraya dolduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Dinçer, tablonun sadece bir "okula başlangıç" maliyeti olmadığını ifade etti. Dinçer, şunları kaydetti:

"Kırtasiye masrafları asgari ücretli bir ailenin sırtında büyük bir yük oluşturmaktadır. 2026 yılında asgari ücret 28 bin 75 lira olarak uygulanmaktadır. TÜRK-İŞ'in Ağustos ayı araştırmasına göre ise dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık açlık sınırı 37 bin 388 liraya yükselmiştir. Buna göre asgari ücretle çalışan bir ebeveyn, ailesinin açlık sınırının yaklaşık 9 bin 300 lira altında bir ücretle geçinmeye çalışırken, tek bir evladının okul masrafı için bu ücretin yaklaşık onda birini gözden çıkarması gerekmektedir. Bu ilk bakışta büyük bir kalem olarak göze çarpmasa da yıl boyunca öğrencilerin masrafı katlanarak artmaya devam etmektedir.

"BU HARCAMA YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR"

Öğrencilerin kırtasiye masrafları aile bütçeleri üzerinde kalıcı ve giderek ağırlaşan bir baskıya dönüşmektedir. Bir çocuğun okula gülerek başlaması gereken bu günlerde, aileler artık kalemin, defterin, silginin fiyatını hesaplamaktadır. Zaten mevcut ekonomik şartlarda zor geçinen aileler bir de çocuklarının en basit giderlerini düşünmek zorunda kalmaktadır. Yıl içerisinde defterler doluyor, kalemler bitiyor, kırılıyor, boyalar tükeniyor. Bu masraf sadece Eylül ayı başında bir masraftan öte tüm yıla yayılan bir masraf kalemi olarak ailelerin karşısına çıkmaktadır.

"KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE KDV SIFIRLANSIN"

Geçtiğimiz yıldan bugüne fiyatlarda yüzde 10 ila 20 bandında bir artış görülmektedir. Buradan AKP iktidarına çağrıda bulunuyoruz. Kırtasiye ürünlerindeki KDV'yi sıfırlayın. Vatandaşın yıl boyunca bu ürünlere gelen zammı asgari düzeyde hissetmesi için gerekli düzenlemeleri derhal gerçekleştirin."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırtasiye Masrafları Aileleri Zorluyor - Son Dakika

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