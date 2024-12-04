Kış Masalı: Winter Tale Sergisi Nişantaşı\'nda

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Kış atmosferini sanatla buluşturmayı hedefleyen "Winter Tale" sergisi, The Stay Boulevard Nişantaşı'nda sanatseverlerle buluştu.

The Stay Boulevard Nişantaşı ve Renko London işbirliğiyle hazırlanan sergi, kış mevsiminin farklı perspektiflerini yansıtmayı amaçlıyor.

Sergide, ressam Devrim Erbil'in yanı sıra Renk Erbil, Bahri Genç, Sadık Altınok, Beste Alperat, İnci Tezel, Mine Zabcı, Süleyman Saim Tekcan, Eda Tekcan, Ece Clarke ve Ali Rıza Akdoğu'nun eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Renk Erbil'in üstlendiği sergide, resim, heykel, enstalasyon ve karma tekniklerin yer aldığı 31 eser sergileniyor.

"Çağdaşlık, yenilik ve yaratıcılık adına yepyeni bir sergi"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan ressam Devrim Erbil, giriş kısmında yer alan ışıklı resimlere dikkat çekerek, "Bu eserlerin özelliği, içerisinde resimlerimde kullandığım motifler ve kızım Çiğdem'in kullandığı kumaş kıvrımları var. Bir üçlü olarak düşünebiliriz. Baba ve iki kızının yaptığı bir eser olarak önem taşıyor." dedi.

Renk Erbil ile dünyanın çeşitli noktalarında sergiler açtıklarını belirten Devrim Erbil, "Burada da kızımın 'Renko London' şirketi ile beraberiz. Sergi, oradaki sanatçılar ve benim bazı öğrencilerimin eserlerinden oluşuyor. Bu mekana da yakıştı. İzleyiciler daha çağdaş, yeni, görülmemiş eserlerle karşılaşacak. O yüzden bu sergi çağdaşlık, yenilik ve yaratıcılık adına yepyeni bir sergi. Böyle bir sergi organize ettiği için kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Devrim Erbil'in kızı Renk Erbil ise sanatçıların hem yavaşlaması hem de üretmesi için kış mevsiminin harika bir zaman olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sergimizin konsepti esasında bir kış masalı. Kışın, daha kendimizi dinlediğimiz bir sezon. Kendimizi dinlerken inovatif sanat eserleriyle buluşmak isteyenler için bu sergiyi tasarladım. İnci Tezel ve Ali Rıza Akdoğu gibi iki sürpriz isim de var. Ayrıca babamla birlikte yaptığımız eserler de yer alıyor."

"Babamla çalışmak çok zor"

Düşünmek, yaratmak, hayal kurmak ve yeni fikirler keşfetmenin yaratıcı sürecin ayrılmaz parçaları olduğuna dikkati çeken Renk Erbil, "Kışın küçük adımları kutlanmalı. Bu, bizi hayata bağlı tutar. Yaratıcı pratiğimizle bağlantıda kalmamızı sağlar. Bu yüzden bu sergiye Winter Tale adını verdik." ifadelerini kullandı.

Devrim Erbil'in çocukları olarak Devrim Erbil Management'ın da içinde yer aldıklarını aktaran Renk Erbil, "Babamla çalışmak aslında çok zor. Çok tatlı, şeker bir insandır ama büyük patron olduğu için son kararı o verir. Tabii ki birlikte çalışırken gurur verici şeyler ortaya çıkıyor. Ailemizin 16 ferdi sanat eğitimi, sanat tasarımı ve mimari alanında eğitim aldı. Dünyada bunun başka bir örneği var mı bilmiyorum. Bunun da ayrıca gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 3 Mart 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.