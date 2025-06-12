Kış Sonunda Arı Ölümleri Artıyor

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, en fazla arı kayıplarının kış mevsiminin sonunda yaşandığını bildirdi.

Özkırım, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca yürütülen "Istranca Arıcılığının İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Arttırılması Projesi"nin kapanış programında yaptığı konuşmada, gezegenin oluşumundan bu yana iklimsel değişimlerin yaşandığını söyledi.

İnsanoğlunun bu değişimi hızlandırdığını vurgulayan Özkırım, arıların 100 milyon yıldır varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Buzul çağında dinozorlar ve mamutların yok olduğunu hatırlatan Özkırım, "Arı halen var ve kanadı evrimsel sürecinde değişmeden bugüne kadar gelmiş durumda. Bu da onun çevresel koşullara ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor." dedi.

Her canlının belli ölçüde iklim koşullarına adapte olabileceğini belirten Özkırım, ancak bu doğal döngüye insan eliyle müdahale edildiğini kaydetti.

Arı ölümlerinin en çok iklim geçişlerinde görüldüğünü ifade eden Özkırım, "En büyük arı kayıpları kışın sonunda veriliyor çünkü arıyı öldüren asıl neden, değişkenliktir. Çok soğukta ya da çok sıcakta değil, hava değişimlerinin ani ve düzensiz olduğu dönemlerde kayıplar yaşanıyor. Bu durum ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde daha belirgin hale geliyor." dedi.

Arıcılıkta ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Özkırım, sadece bal arılarının değil, yaban arılarının da korunmasının ekosistem açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

"İklim değişikliği tüm ekosistemin dengesinin bozulmasıdır"

Çevre kirliliğinin kuşlar başta olmak üzere pek çok canlı türünü tehdit ettiğini aktaran Özkırım, bazı kuş türlerinin gagalarına yapışan sakızlar nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.

Atmosferdeki karbondioksit artışının temel nedenlerinden birinin bireysel yaşam alışkanlıkları olduğuna işaret eden Özkırım, "Deodorant kullanıyoruz, tek başımıza arabaya binip işe gidiyoruz, toplu taşıma tercih etmiyoruz. Oysa okyanuslar dünyanın oksijeninin yüzde 70'ini sağlıyor. Buzullar eridiğinde okyanusların tuzluluk dengesi bozuluyor ve oksijen üreten canlılar azalıyor. Bu nedenle iklim değişikliği sadece kar yağmaması değil, tüm ekosistemin dengesinin bozulmasıdır." diye konuştu.

Programda Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Akkaya ve Biyolog Neslihan Aslan da proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.