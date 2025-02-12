Kış Sporları Oyunları Erzurum'da Başladı - Son Dakika
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Kış Sporları Oyunları Erzurum'da Başladı

Kış Sporları Oyunları Erzurum\'da Başladı

Erzurum'da Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları açılış töreni ile başladı, 400 sporcu katıldı.

12.02.2025 20:16
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum bar ekibi gösteri yaptı.

Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentte gerçekleştirilen organizasyondan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"İlimiz 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti, aynı zamanda da 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edildi. 2025 yılı içinde 70'i aşkın etkinliğimiz olacak. Hem kış sporları hem de turizm kapsamında bu yılı dolu dolu geçireceğiz. Kış sporları etkinliğinin açılışı 11 farklı kategoride 400 sporcu ile gerçekleştirildi. Mart ayının başında Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da kış oyunları kapsamında yapılacak."

Çiftçi, temmuz ayında da yaz oyunlarının yapılacağını bildirerek, "Büyük bir organizasyon olacak. Ağustos ayı içinde de uluslararası bisiklet turnuvası ile büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olacağız. Yaz geçip kış geldiğinde de etkinlikler yaparak yılı kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise ülkedeki tüm federasyonlarla iş birliği yaptıklarını ve bundan sonraki yıllarda organizasyonları daha geniş etkileşim olacak şekilde düzenleyeceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından programda plaket takdimi yapıldı, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açılış programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

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