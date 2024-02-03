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Kış uykusuna yatamayan ayı böyle görüntülendi

ORDU - Ordu ve civar illerde bu yıl şubat ayı gelmesine rağmen beklenen kar yağışının olmaması nedeniyle kış uykusuna yatmayan ayılar, dron kamerasına yakalandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kış uykusuna geçemeyen ayıların doğada dolaşmaya devam etmeleri dron ile kaydedildi. Bir yüzü Tokat'a, diğer yüzü de Ordu'ya bakan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda ayıların kış uykusuna yatmayıp doğada dolaşıp yiyecek aramaları dron kamerasına yansıdı. Kaydedilen renkli görüntülerde ayının etrafta gezindiği ve yiyecek aradığı anlar yer alıyor.

Yaklaşık 10 yıldır doğa fotoğrafçılığı ve yaban hayvanların fotoğraf çekimi yapan Murat Em, "Ormanlık alanda çekim yaparken ayıya denk geldim ve güzel görüntüler aldık. Bu mevsimde ayının dolaşması açıkçası beni çok şaşırttı. Bölgemizde son 2 yıldır hayvan popülasyonu arttı" dedi.