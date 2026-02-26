Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvancılığı Sürdürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvancılığı Sürdürüyorlar

Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvancılığı Sürdürüyorlar
26.02.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muradiye'de kış şartlarına rağmen hayvanları için 9 yıldır mahallede kalan Emrah ve Elmas Sarı, mücadele ediyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kışın boşalan kırsal mahalleyi hayvanları için 9 yıldır terk etmeyen Emrah Sarı ve eşi, zorluklarla birlikte mücadele ediyor.

Muradiye'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik Barajı'nın kıyısında bulunan 30 haneli Güllüçimen Mahallesi'nde yaşayanlar, yoğun kar ve tipinin yolu sık sık kapatması nedeniyle kışın evlerini terk ederek ilçe merkezine göç ediyor.

Mahallede yaşayan 6 çocuk sahibi Emrah (30) ve eşi Elmas Sarı (31) ise geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanları için mahalleden ayrılmıyor.

Gece sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşmesiyle yaşamın daha da zorlaştığı mahallede 3 çocuklarıyla kalan çift, omuz omuza vererek ağır kış koşullarına göğüs geriyor.

Okul çağındaki 3 çocuğunu ilçe merkezinde yaşayan kardeşinin yanına gönderen baba Sarı, eşinin de yardımıyla geçim kaynakları olan 350 küçükbaş hayvanın bakımını özenle yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu, tek katlı evlerin ve ahırların kara gömüldüğü mahallede günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiren çift, uzun ve sert geçen kış öncesi evin bir odasında depoladıkları erzakla ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Hayvanlar için evimi terk etmeyeceğim"

Sarı, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla 9 yıldır kışın mahallede kalarak hayvancılık yapmaya devam ettiğini söyledi.

Hayvanlarına bakmak için mahalleyi terk etmediklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Burada kışın yaşamak çok zor oluyor. Hayvanları dışarıda beslediğimiz için bizim açımızdan daha zor geçiyor. Rüzgar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayvanlar sürekli içeri kaçıyor. Kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreyi buluyor. Kar evlerin, ahırların önünü kapatmış durumda. Her yer kar altında. Sabahtan akşama kadar kar atıyoruz. Hem karla hem de hayatın zorluklarıyla mücadele ediyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz, o da biterse göç etmek zorunda kalacağız."

Hayvancılığı çok sevdiğini, bu nedenle evini terk etmediğini anlatan Sarı, "İşimi geliştirmek istiyorum. Bu yıl kar çok yağdı. Nisanın sonuna kadar ancak eriyor. Gündüz koyunlara bakıyoruz, akşam çocuklarla ilgileniyoruz. Ne kadar zor olursa olsun hayvancılığı bırakmayacağım. Hayvanlar için evimi terk etmeyeceğim. Bu süreçte en büyük destekçim eşim ve çocuklarım oldu." diye konuştu.

Elmas Sarı ise hayatın zorluklarına alıştığını ifade ederek, "Koyunlarımızı bırakıp gidemiyoruz. 6 ay kar yağışı sürüyor. Ben çocuklarla ve evle uğraşıyorum, eşim de koyunlarla ilgileniyor. Birbirimize yardım ediyoruz. Yoğurt, peynir, tereyağı yapıyoruz. Bizi en çok kar yağışı zorluyor. Kar nedeniyle yolumuz sürekli kapanıyor." dedi.

Kaynak: AA

Muradiye, Güncel, Emrah, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvancılığı Sürdürüyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:52:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kışın Zorluklarına Rağmen Hayvancılığı Sürdürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.