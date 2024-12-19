Kıskançlık Cinayeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Kıskançlık Cinayeti Devam Ediyor

Eskişehir'de, Atila Sarıhan'ın eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldürdüğü davanın duruşması yapıldı.

19.12.2024 13:23
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Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraflar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, maktul Elena Samsanova'nın cep telefonuna ait sim kart şifresinin GSM operatörü tarafından tespit edildiğini ancak teknik incelemenin yapılmadığını belirtti.

Sanık Sarıhan'ın avukatı, GSM operatöründen gelen şifrelerle maktulün cep telefonunun çözümünün yapılmasını istedi.

Sanık Atila Sarıhan, savunmasında "Olayın yaşanmasından dolayı pişmanım, bu hale gelmesini istemezdim, karşı tarafın bana saldırması nedeniyle bu hadise gerçekleşti. Kendisi bana saldırdı, beni tırnakladı. Bıçağı mutfaktan alıp gelen kendisidir, bıçağı elinden almak isterken işaret parmağım zarar görmüştür. Ağır tahrik altındaydım, serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, maktul Samsanova'ya ait cep telefonunun ve sim kartın imajının alınması ve çözümünün yaptırılması için bilirkişiden rapor aldırılmasına hükmederek, duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

Olay

Tepebaşı ilçesinde 31 Mart 2023'te, Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sarıhan evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı yaralamıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Sarıhan ise tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, telefonunda Rusya'daki eski eşiyle görüştüğüne dair mesajları görerek aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Samsanova'yı öldüren Atila Sarıhan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıskançlık Cinayeti Devam Ediyor - Son Dakika

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