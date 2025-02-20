Kıskançlık Kavgasında Cinayet: Müebbet Talebi

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Eskişehir'de, kıskançlık iddiasıyla çıkan kavgada Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan'ın (50) yanı sıra taraflar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Sarıhan, eşini çok sevdiğini ifade ederek, "Bir anlık ağır tahrik altında oluşan bir şeydi. Eşimle ömür boyu evli kalmak için evlenmiştim, ilk eşimden onunla evlenebilmek için boşandım, onu çok seviyordum, çok pişmanım." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise Sarıhan'ın "eşe karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Mahkeme heyeti, maktul Samsanova'ya ait cep telefonundaki şifrenin, telefonu üreten firma tarafından şifrenin açılıp açılamayacağının belirlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

-? ?Olay

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında, 31 Mart 2023'te kıskançlık iddiasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sarıhan evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı yaralamıştı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Sarıhan ise tutuklanmıştı.