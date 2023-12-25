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Kıskançlık Nedeniyle Tartışma: Kadın Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Kıskançlık Nedeniyle Tartışma: Kadın Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde Mikail Başer, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Sultan Başer'i tabancayla vurarak öldürdü. Mikail Başer gözaltına alındı.

Kıskançlık Nedeniyle Tartışma: Kadın Tabancayla Vurularak Öldürüldü
25.12.2023 - 15:27,  Güncelleme: 15:29
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4 çocuk annesi eşini öldürdü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Mikail Başer (45) kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Sultan Başer'i (38) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçük Kayaş Mahallesi 1866 Sokak'ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocukları olan Mikail ve Sultan Başer çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mikail Başer, evde bulunan tabancayla Sultan Başer'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mikail Başer de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sultan Başer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Mikail Başer de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Tutuklama, Adli Tıp, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıskançlık Nedeniyle Tartışma: Kadın Tabancayla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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