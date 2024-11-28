Kıskançlık Olayında Eşini Vuran Adamın Kurbanı Hale Akbaş Poyraz\'ın Cenazesi Adana\'ya Gönderildi

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CENAZESİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Antalya'da kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı eşi Abdullah Poyraz tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hale Akbaş Poyraz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kızı Rojbin, dayısı ve yakınlarına teslim edildi. Rojbin güçlükle ayakta dururken, yakınları kendisine destek olmaya çalıştı. Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderildi.