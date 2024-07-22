Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

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Bursa'da kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı Fikret U.'nun kardeşi Müjdat U. tarafından tabancayla bacağından vurulan Aziz Benk hastaneye kaldırıldı. İki kardeş gözaltına alındı.

22.07.2024 12:42
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BURSA'da, kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı Fikret U.'nun kardeşi Müjdat U. tarafından tabancayla bacağından vurulan Aziz Benk (50) hastaneye kaldırıldı. İki kardeş gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Benk, kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla Fikret U.'yu aradı. İkili arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından buluşan ikili kavga etti. Bu sırada Fikret U.'nun kardeşi Müjdat U. da olay yerine gelip belinden çıkardığı tabancayla Aziz Benk'i bacağından vurdu. İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Benk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 kardeşi gözaltına aldı. İşlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fikret U. ve Müjdat U., buradaki ilk ifadelerinde, kıskançlık yüzünden Aziz Benk ile tartıştıklarını ve daha sonra telefonda buluştuklarını söyledi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu sırada, olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

Bursa, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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