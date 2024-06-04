Kıskançlık Yüzünden Eşini Bıçaklayan Adam Jandarma Tarafından Durduruldu - Son Dakika
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Kıskançlık Yüzünden Eşini Bıçaklayan Adam Jandarma Tarafından Durduruldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Enver Dönmez, kıskançlık krizi geçirerek eşi Sinem Dönmez'i otomobilin direksiyonunda 27 yerinden bıçakladı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan Dönmez tutuklandı. Sinem Dönmez ise 3 kez ameliyat edildikten sonra hayata tutundu. Olayın ardından Sinem Dönmez, kocasından şikayetçi olduğunu ve boşanma davası açacağını belirtti. Ailesi ise daha ağır cezalar verilmesini talep etti.

04.06.2024 11:51
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HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Enver Dönmez (39), kıskançlık yüzünden otomobilin direksiyonunda oturan eşi Sinem Dönmez'i (30), 27 yerinden bıçakladı. Evlilik yıl dönümünde eşini öldürmeye çalışan infaz koruma memuru Enver Dönmez'i uygulama yapan jandarma durdurdu. Dönmez tutuklandı, 3 kez ameliyat olan, hayata yeniden tutunan eşi Sinem Dönmez, "Kıskançlık krizleri oluyordu. O gün evlilik yıl dönümüzdü. Evden ele ele çıkıp, çocuğumuzu özel derse bıraktık. Otomobile gelip, hiçbir şey söylemeden bıçakla saldırdı. Jandarmalar fark etmese öldürecekti" dedi.

Olay, 30 Mayıs'ta Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. 10 yıllık evli 2 çocuk annesi Sinem Dönmez, infaz koruma memuru eşi Enver Dönmez ile çocuğunu özel derse bıraktı. Sinem Dönmez, eşinden önce otomobilin direksiyonuna geçip emniyet kemerini taktı. Bu sırada arkadan gelen eşi, otomobilde 4 yaşındaki oğlu olduğu halde direksiyondaki eşine bıçakla saldırdı. Emniyet kemeri olduğu için hareket edemeyen Sinem Dönmez, çığlıklar içerisinde yardım istedi. Bu sırada aracı hareket ettiren Dönmez'in yardımına yol üzerindeki jandarma ekipleri koştu. Ekipler, eşini bıçaklamaya devam eden Enver Dönmez'i ayağına ateş açıp, durdurdu. Vücuduna 27 bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan Sinem Dönmez, jandarma ekipleri tarafından çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Enver Dönmez de tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık yüzünden eşini bıçakladığı ileri sürülen Sönmez, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARKA KOLTUKTAYDI

3 kez ameliyat edilen Sinem Dönmez, yeniden hayata tutundu. Yoğun bakımdan servise alınan kadın büyük çocuğunu derse bıraktıklarını, 4 yaşındaki diğer çocuklarının ise aracın arka koltuğunda oturduğunu belirterek, "Ben direksiyon başına geçtim ve emniyet kemerini taktım. Eşim eli arkada arabaya doğru gelip, bir anda bana saldırmaya başladı. Zaman zaman sokakta yürürken dahi gördüğü kişiler için 'Bu sana niye baktı? Tanıyor musun?' diyerek kıskançlık tavırları yüzünden tartışıyorduk. O gün hiçbir problemimiz yoktu üstelik 30 Mayıs evlilik yıl dönümümüzdü. El ele tutuşarak evden çıktık. Olayın olduğunda emniyet kemerim takılıydı. Bana bıçakla saldırırken, ayağımı frenden çekince araç ileri doğru gitmeye başladı. Bu sırada Kırıkhan jandarma ekipleri de kontrol yapıyormuş. Aracı görünce gelerek durdurmaya çalıştılar. Beni ellerinden alamayınca eşimin ayağına sıkarak onu ancak öyle durdurarak beni kurtardılar" dedi.

DARBELERİN ÇOĞU BOYUN BÖLGESİNDE

Kocasının en çok boğaz bölgesine bıçaklı saldırıda bulunduğunu kaydeden Dönmez, "Vücudumun her yerinde bıçak yaraları var, iki kolum alçıda. Şikayetçiyim, boşanma davası da açacağım. Beni öldürmeye çalıştı. En ağır cezaları almasını istiyorum. Yarın bir gün çıkarsa çocuklarıma ve bana zarar verebilir" diye konuştu.

'CEZALAR AĞIRLAŞSIN'

Kızını koklamaya kıyamadığını söyleyen anne Emine Cengiz, damadının kızına yaptıklarıyla kendilerini perişan ettiğini belirterek, "Kızımı öldürmeye çalışmış. Bu caniye birileri 'dur' demeli. 2 günde 3 ameliyat oldu ve daha ameliyat olması gerekiyor. Çünkü vücudunda ciddi sorunlar var, parmakları çalışmıyor. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Artık yeter Sinemler, Ayşeler Fatmalar ölmesin. Çok ağır cezalar vererek bu cani kocalara 'dur' desinler."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kıskançlık Yüzünden Eşini Bıçaklayan Adam Jandarma Tarafından Durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıskançlık Yüzünden Eşini Bıçaklayan Adam Jandarma Tarafından Durduruldu - Son Dakika
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