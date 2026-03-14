Kışkılı Mahallesi'nde Sert Kış Şartları

14.03.2026 11:13
Bitlis'teki Kışkılı Mahallesi, yüksek rakım nedeniyle baharda bile zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde, 2 bin 317 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden Kışkılı Mahallesi'nde, baharda da devam eden çetin kış şartları yaşamı zorlaştırıyor.

Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan'ın eteğinde yer alan 40 hane ve 230 nüfuslu Kışkılı Mahallesi, kış mevsiminin en çetin geçtiği yerlerin başında geliyor.

Birçok ilde baharın etkilerinin hissedilmeye başlanmasına rağmen rakımın yüksek olması nedeniyle kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği mahallede yaşayanlar, halen kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Kentte etkili olan yağışlar nedeniyle tek katlı evler, ahırlar ve hayvanların kışlık yemlerinin karla kaplandığı mahallenin sakinleri, günün büyük bölümünde kar birikintilerini temizliyor, hayvanların bakımıyla ilgileniyor.

Kar örtüsünün altından çıkardıkları saman ve otu çuvallara doldurarak sırtlarında taşıyan mahalle sakinleri, kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemliyor.

Mahalle sakinlerinden Vefa Çokyaman, AA muhabirine, 2 bin 317 rakımdaki mahallelerinin Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Mahallede kış şartlarının bu yıl çok zor geçtiğini anlatan Çokyaman, "Hayvancılık yapıyoruz. Yapacak başka bir işimiz yok. Süphan Dağı'nın eteğindeyiz. Bu yıl mahallemize metrelerce kar yağdı. Bir aydır neredeyse sürekli tipi var. Yollarımız sürekli kapanıyor. Belediye başkanımız ulaşım konusunda bize çok yardımcı oluyor." dedi.

"Burada gerçekten Antarktika'nın kışı yaşanıyor diyebiliriz"

Sabah otların üzerine yağan karı temizledikten sonra hayvanları beslediklerini belirten Çokyaman, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı günde iki üç kez yemliyoruz. Sonra günlük yaşantımıza bakıyoruz. Bir günümüz bu şekilde geçiyor. Kardan kapanan evimizin ve ahırlarımızın önünü küreklerle temizliyoruz. Tabii bu zor oluyor. Mahallemizin rakımı yüksek olduğu için kış mevsimi diğer yerlere göre zor geçiyor. Burada gerçekten Antarktika'nın kışı yaşanıyor diyebiliriz. Hayvanlarımızın nisanın ortalarında yaylaya çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle hayvanlarımıza ot getirmemiz lazım. Bu da maliyeti artırıyor. Kış sandığımızdan uzun sürecek."

"Burada hava çok soğuk oluyor"

Besicilerden Ömer Çokyaman ise rakım yüksekliği nedeniyle kışın çok zorluk çektiklerini dile getirdi.

Geçim kaynakları olan hayvanların bakımıyla yakından ilgilenmeye çalıştıklarını anlatan Çokyaman, şunları kaydetti:

"Sabah kalkıyoruz hayvanların yemini hazırlıyoruz. Sularını dolduruyoruz. Suyumuz bazen donduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Yağışlar nedeniyle ahırlarımız, evlerimiz ve hayvanlarımızın otu kar altında kalıyor. Koyunlarımızı doyurmak için otların ve samanların üzerinde biriken kar yığınını temizliyoruz. Çok fazla kar yağıyor ve burada hava çok soğuk oluyor. Bundan dolayı zorlanıyoruz."

Çokyaman, "Kar çok yağdığı için pencerelerimizin, evimizin ve kapılarımızın önü karla doluyor. Sürekli kar temizliği yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

