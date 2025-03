Kısmet artık hayallerine daha yakın

ERZURUM - Erzurum'da hayallerini gerçekleştirmek için Kaymakam Abdullah Kurt'tan iş isteyen down sendromlu Kısmet Pala, iş başı yaptı.

Erzurum Şenkaya ilçesinde Down sendromlu Kısmet Pala, kaymakamlıkta işe alındı. Şenkaya Kaymakamlığı tarafından farkındalık ve katkı sağlamak için İŞKUR ile yapılan görüşmeler neticesinde İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında down sendromlu Kısmet Pala işe alındı. Kısmet Pala her sabah kaymakamlığa gelen vatandaşlara ve çalışanlara güler yüzüyle hoş geldin diyor kolonya ve şeker tutuyor.

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Kısmet'in ilçe için çok özel birisi olduğunu ifade ederek, "Kalbi çok güzel. Bayrak ve insan sevgisi görülmeye değer. O bizim her etkinliğimizde var. Bizden bir iş talebi oldu. Hayallerinin olduğunu, bunları gerçekleştirmek için çalışmak istediğini söyledi. İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında işe aldık. Kaymakamlığımızın girişinde hem çalışanlarımız hem de insanlarımız buraya geldiğinde ilk onunla karşılaşsın istedik. Mutluluğu bizim için çok anlamlı" dedi.

Şenkaya Kaymakamlığı'nde işe başlayan Kısmet Pala'yı annesi sabahları evden uğurluyor. Kısmet Pala iş yerine ilk geldiğinde bayrağa selem verip şehit köşesinde şehitlere asker selamı duruyor. İşini çok sevdiğini ve kendine bu imkanı veren herkese teşekkür eden Kısmet Pala'nın mutluluğu ise gözlerinden okundu.