KISRAK 4x4 Araç IDEF 2025'te Sergilenecek

Güvenlik güçlerinin personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt tankeri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen yeni jenerasyon KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, ilk kez sergilenecek.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on dördüncü haberinde, taktik tekerlekli araçlara yönelik gelişmeler ele alındı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde lojistik destek araçları üreten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle IDEF 2025'teki yerini alacak.

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Askeri Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en prestijli ve stratejik fuarlarından biri olan IDEF'in, Koluman'ın AR-GE odaklı inovasyonlarını, ileri mühendislik kabiliyetlerini ve sektördeki yenilikçi çözümlerini profesyonel ziyaretçilerle buluşturmak için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Bu yıl fuarda özellikle 3 ana ürünü ön plana çıkaracaklarını vurgulayan Özcan, Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (Zırhlı AKTAN), KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç ve Düzleme Alt Sistemi'nin (DAS) Koluman'ın savunma sanayisinde operasyonel etkinliği ve güvenliği artırmaya yönelik mühendislik yaklaşımının somut göstergesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Zırhlı AKTAN'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütülen bir proje kapsamında geliştirildiğini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"41 adet araç üretilecek olan projenin ilk 10 adedinin teslimatları tamamlanmış, diğer araçların 2025 yılının üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanmaktadır. Zırhlı AKTAN, 8x8 DERMAN zırhlı kabini ve 12 bin litrelik balistik sızdırmazlık korumalı tanker ile saha operasyonlarının yakıt ikmal ihtiyacını güvenli ve kesintisiz biçimde karşılamaya yönelik tasarlanmıştır. 517 beygir gücündeki güçlü motoru, zorlu saha koşullarında üstün performans sergileyerek kara kuvvetlerinin operasyonel gücünü maksimize eder. Bu araç, özellikle muharebe sahasında lojistik akışın kritik bir bileşeni olarak, operatif kabiliyetlerin aksamadan devam etmesini sağlayacak şekilde optimize edilmiştir."

Fuarda Koluman'nın yeni aracının da tanıtılacağını bildiren Özcan, tümüyle şirketin öz kaynaklarıyla geliştirilen ve IDEF'te ilk kez gösterime çıkacak yeni jenerasyon KISRAK 4x4 Taktik Tekerlekli Araç, sahada çok yönlü kullanım için tasarlandığını kaydetti. Özcan, araca ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti ve dayanıklılık sunan KISRAK, personel ve yük taşıma, keşif, lojistik destek, komuta merkezi ve akaryakıt tankeri gibi farklı versiyonlarda kullanılabilmektedir. 330 beygir gücündeki motoru, otomatik vites sistemi, 6,5 ton yüksek faydalı yük kapasitesi, görev türüne göre esnek konfigürasyonlar sunarak saha operasyonlarının ihtiyaçlarına uygun çözümler getirir. Ayrıca düşük bakım gereksinimi ve yüksek verimlilik özellikleriyle saha kullanımında maliyet etkinliği sağlanmaktadır. Koluman, KISRAK için global ölçekte güçlü satış sonrası destek hizmetleri sunarak müşterilerinin operasyonel sürekliliğine katkı sağlamaktadır."

Kritik yükler DAS'a emanet

Fuarda tanıtacağımız bir diğer kritik teknolojinin ise DAS olacağını vurgulayan Özcan, bu ileri teknoloji sistemin, 40 ton kapasiteli 6x6 veya 8x8 taktik tekerlekli platformlara entegre edilerek radarlar, elektro-optik sensörler ve hava savunma sistemlerinin performansını maksimize etmeyi amaçladığını anlattı. Özcan, DAS'ın, yerçekimi ivmesine dik iki eksende yüksek hassasiyetle otomatik seviyeleme yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu ve maksimum 2-3 dakika gibi çok kısa sürede kritik operasyonlar için platformu ideal pozisyona getirdiğini söyledi.

Zafer Özcan, Koluman için IDEF'in, sadece yeni ürün ve teknolojilerin tanıtıldığı bir etkinlik olmaktan öte, stratejik işbirlikleri geliştirme, yerli ve yabancı paydaşlarla ilişkileri derinleştirme, ihracat ve uluslararası iş fırsatlarını artırma anlamında da kritik bir platform olduğuna işaret etti. Özcan, "Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde artan savunma harcamaları ve mobilite talepleri, Koluman'ın yenilikçi araçlarına olan ilgiyi artırmaktadır. Bu bağlamda, IDEF 2025'teki varlığımız, uluslararası pazarlardaki konumumuzu güçlendirme ve yeni projeler geliştirme vizyonumuzla doğrudan örtüşmektedir." ifadelerini kullandı.

Özcan, fuarda, Koluman'ın vizyonunu tüm paydaşlarına anlatacağı, sektördeki yerini güçlendireceği ve savunma sanayisinin geleceğine yön verecek ürünlerini sergileyeceği kritik bir dönemeç olacağını kaydetti.