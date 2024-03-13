Çetin kış şartlarının yaşandığı Kars'tan sıcak ülkelere göç eden kuşlar, son günlerde hava sıcaklığının artması ve buzların çözülmeye başlamasıyla şehre dönmeye başladı.
Bu yıl kışın etkisini yoğunlaştırdığı dönemde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, göller, sulak alanlar dereler donarken arazilerin de tamamı karla kaplandı.
Kış öncesi sıcak ülkelere göç eden kuşlar, son günlerde hava sıcaklığının artması ve buzların çözülmeye başlamasıyla şehre dönmeye başladı.
Kenarları çözülmeye başlayan Kars Barajı'na angıt, yeşilbaş ördek, sakarmeke ve karabataklar geldi. Bazı bölümleri halen buzla kaplı olan barajda yiyecek arayan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de karla kaplı buzları çözülen sulak alanlara gelen yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Kıştan dönen kuşlar Kars'a geri dönmeye başladı - Son Dakika
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, silah kaçakçılığı şüphesiyle 66 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 26 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 41 adet kuru sıkı tabanca, 49 adet tabanca üst kapağı, 142 adet şarjör, 16 adet av tüfeği namlusu, 138 adet av tüfeği fişeği, 17 adet 7,6 milimetre G3 fişeği ve bin 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), New York'taki Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu çerçevesinde Türkevi'nde düzenlediği panelde 2022 yılında hayata geçirilen 'Kadın Destek Merkezleri' projesini anlattı. Panelde, dezavantajlı kadınlara destek veren merkezlerin yanı sıra en iyi uygulama örneklerinden biri olan vakfın 'Kadın Destek Merkezleri' anlatıldı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 44 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, bin 947 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 35 sürücü belgesi geri alındı.
Eskişehir'de gönüllüler tarafından toparlanan oyuncaklar, Van'da bulunan Akköprü İlkokulu'na gönderildi. Elif Tezanlar tarafından organize edilen 'Kucak Dolusu Hayaller Projesi' kapsamında, gönüllüler tarafından toplanan oyuncaklar dağıtıldı ve çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Proje kapsamında köy okullarına yapılan bot yardımlarının yanı sıra, giyim, oyuncak ve kırtasiye gibi ürünler de ihtiyaç sahibi okullara gönderilmektedir.
Uşakspor, kendi sahasında oynadığı 24 Erzincanspor maçında talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Uşakspor'un 2023-2024 sezonu TFF 2. Lig müsabakaları statüsüne aykırı hareket ettiği belirtildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı suç örgütü, Kara Para Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik suçlarıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, mağdur edilen vatandaşlardan elde edilen 2 milyar TL değerindeki haksız kazanca da el konuldu. Bakan Yerlikaya da operasyonu sosyal medya hesabından duyurarak tebrik etti.
Düzce Belediyesi, valilikten gelen yazı üzerine şehir genelinde kullanımı yasak olan yerlerde asılı seçim afişlerini kaldıracak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Ramazan'ın ilk iftarında 300 kişiyi ağırladı. İftarın ardından ise Valide-i Cedid Cami'sinde kurulan etkinlik alanında çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturuldu. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur daveti verecek.
Antalya'da düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın Kırgızistan kampı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şampiyonada madalya hedeflediklerini ve olimpiyat kotalarını alarak Paris'te kürsüye çıkmak istediklerini belirtti.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde yaşanan arbede sırasında babası tarafından silahla yaralanan 35 yaşındaki adam, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba, suçunu itiraf etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. İncekum Mahallesi'ndeki otelde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?