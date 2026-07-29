Kitap Aşkını Mesleğe Dönüştürdü - Son Dakika
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Kitap Aşkını Mesleğe Dönüştürdü

Kitap Aşkını Mesleğe Dönüştürdü
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Konya'daki sahaf İrfan Ulus, 53 bin kitapla okurlara hizmet veriyor ve kitap tutkusunu paylaşıyor.

SEHERGÜL IŞIK ­- Konya'da küçük yaşlardan itibaren kitaplara duyduğu ilgiyi mesleğe dönüştüren İrfan Ulus, sahaf dükkanındaki 53 bin eseri okurlarla buluşturuyor.

Kitap okuma merakı zamanla tutkuya dönüşen 57 yaşındaki Ulus, yıllar önce 100 eserin bulunduğu sahaf dükkanını açtı.

Fırsat buldukça sahafları dolaşan, temin ettiği kitapları dükkanına getiren Ulus, zamanla kitap sayısını 53 bine çıkardı.

Kitaplarla iç içe bir yaşam süren Ulus, koleksiyonunu her geçen gün zenginleştirmeyi sürdürüyor.

"Sayfaların arasına bırakılan notları okuduğumda ayrı bir anı, ayrı bir dünya kalıyor"

İrfan Ulus, AA muhabirine, okuma sevgisi ve kitap tutkusunun çok küçük yaşlarda başladığını söyledi.

İlkokul yıllarında ders kitaplarına büyük önem veren Ulus, şunları kaydetti:

"Bendeki bu kitap aşkı ilkokul birinci sınıfta alevlendi, ortaokulda da alev topuna döndü. 9 yaşındayken ilkokul kitaplarımı atmaya kıyamadım. Onları satarak bu işe başladım. O günden beri bu sevdayı sürdürüyorum. Bu kitap sevdasıyla 48 senemi çok güzel bir şekilde geçirmiş olduk. Dükkanımdan ayrılırken sanki bir anne yavrusundan ayrılıyormuş gibi hissediyorum. Kitapları geri dönüşüme gitmekten kurtarmak, içindeki yaşanmışlıkları yeniden yaşatmak bana büyük mutluluk veriyor. Sayfaların arasına bırakılan notları okuduğumda ayrı bir anı, ayrı bir dünya kalıyor."

"Ne bulduysam kitapta buldum"

Ulus, kitapların insanın hayatını yönlendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ne bulduysam kitapta buldum. Sevgiyi, aşkı, mutluluğu, işimi ve dostlarımı kitabın içinde buldum. Kitapla tanışan insan onu bir daha bırakamaz. Kitap insanı bilgi hazinesine ulaştırır, pilot, cumhurbaşkanı ya da mühendis yapar. Bütün meslekleri oluşturan kitaptır. Kitap olmadan hiçbir şey olmaz. Kitabın eskisi yenisi, yaşı olmaz. Dostun eskisi yenisi nasıl olmazsa kitabın da olmaz. Önemli olan içindeki bilgidir. Dışındaki tozu alacaksın, kırışıklarını gidereceksin ki o kitap sana bilgi versin. Kitaba ne kadar sevdalı olursan o seni o kadar mutlu eder."

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kitap Aşkını Mesleğe Dönüştürdü - Son Dakika

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