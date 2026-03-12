Kitap Kulübü'nde Kemal Tahir'in Eserleri Tartışıldı

AA Akademi koordinasyonunda, edebiyat dünyasının seçkin eserlerini merkeze alarak ortak bir entelektüel zemin oluşturmak amacıyla kurulan "Kitap Kulübü"nün ikinci oturumu gerçekleştirildi.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen oturumda, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran'ın moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. İsmail Coşkun'un katılımıyla Kemal Tahir'in "Kurt Kanunu" adlı eseri ele alındı.

Kitap Kulübü etkinliğine, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun'un yanı sıra AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da katıldı.

Prof. Dr. Coşkun, oturumda yaptığı değerlendirmede, Kemal Tahir için "24 saat roman düşünen, çalışan ve onunla dövüşen, kavga eden, müdahale eden, teori kuran veya dünyayı estetikleştiren, gündelik Türk insanının, bireyinin hikayesini, bugünkü hikayesini, eski hikayesini, dramını, çelişkilerini ya da Türk toplumunun geçirdiği hikayeye odaklanma anlamında romancı." ifadelerini kullandı.

Yazarın çok yönlü çalıştığının altını çizen Coşkun, "Biraz kendi sahnesini kurma anlamında, kendi edebiyatını inşa edeceği malzemeyi temin etme, gerçekliği bütünü bütününe, tamı tamına yakalama anlamında, bütün boyutları yakalama anlamında iktisatçı tarafından çalıştı, sosyolog tarafından çalıştı, siyasi tarafından çalıştı." diye konuştu.

Kemal Tahir'in roman sahnesini kuracağı zaman gerçekliğe uygun olması anlamında oturup tarihçi gibi çalıştığını söyleyen Coşkun, yazarın tarih yapmak ya da tarihin yerine geçmek gibi bir derdi olmadığını ama sahneyi gerçekçi kurma anlamında olağanüstü bir çabası olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Coşkun, Kemal Tahir metinlerinin aralıklarla tekrar tekrar okunması gerektiğini, her okumada yazarın başka bir şey söylediğinin fark edileceğini anlattı.

Kemal Tahir'in meselesi olan bir yazar olduğu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Geçinmek için roman yazan bir adam değil. Türkiye'de bir anlamda meselesi olan yazarlar silsilesi yaptığımızda merkeze oturur. Türkiye'nin sorunlarıyla fazla didik didik uğraşmış, 'Yanlış oldu.' demiş, dönmüş tekrar bir daha bakmış, 'Yine yanıldık.' demiş. Böyle bir adam. Dolayısıyla Türkiye'yi dert etme anlamında, derdi olan ve ülkenin bir batılılaşma macerası sonunda yeni kurulan devletin olumlulukları, olumsuzlukları, yapabildikleri, yapamadıkları, açmazları ve çelişkilerine odaklandığı için 'Sorun nerede?' diye soran her Türk insanı, Kemal Tahir'e gitmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bu tür bir iklimdeki, dünya ve Türkiye siyaset iklimindeki Türkiye üzerine düşünme merkeze oturunca, soru sorma merkeze oturunca genç kuşaklar buraya yöneldi."

"Kitap Kulübü" etkinliği"

Kitap Kulübü, her ay belirlenen bir edebiyat eserinin hem edebi hem de sinemasal yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir söyleşi serisi olarak gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde, alanında uzman yazarlar, eleştirmenler ve akademisyenler konuk edilerek eserin içeriği, temaları, karakter yapısı ve dönemin toplumsal bağlamı birlikte tartışılıyor.

Katılımcılar, yalnızca dinleyici değil, aynı zamanda aktif birer tartışmacı olarak sürece dahil olabiliyor.

Bireysel okuma deneyimini kolektif düşünceye dönüştürmeyi amaçlayan etkinlik, aynı zamanda kurum içinde düşünsel paylaşımı ve sürekli öğrenme kültürünü de destekliyor.